Italbasket, Vitali non si nasconde: “Con l’Olanda una partita fondamentale”

28-11-2021 12:57

Dopo il k.o. all’esordio nelle Qualificazioni Mondiali contro la Russia, l’Italbasket è chiamata a riscattarsi domani contro l’Olanda, formazione che gli uomini di coach Meo Sacchetti affronteranno sul parquet amico del Forum di Assago.

Sconfitti anche loro al debutto dall’Islanda, gli “Oranje” non avranno nulla da perdere e arriveranno a Milano intenzionati a giocarsi tutte le loro carte per sgambettare gli azzurri i quali, dunque, non dovranno affatto sottovalutare l’avversario se vorranno raddrizzare la propria classifica.

“Non è una finale, ma una partita comunque fondamentale. Veniamo da una sconfitta, vogliamo chiudere questa finestra di qualificazione con una vittoria” ha dichiarato alla vigilia Michele Vitali.

“Dobbiamo sfruttare tutte le occasioni. Sarà una grande emozione tornare a giocare davanti al nostro pubblico. A Tokyo abbiamo percepito la carica degli italiani anche con un fuso orario di 8 ore: immaginiamo come sarà sentirli incitare l’Azzurro dal vivo” ha chiosato il classe 1991 della Reyer.

