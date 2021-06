Italdonne di rigore sull'Olanda, decide Cristiana Girelli

L’Italdonne ha conquistato una vittoria di prestigio allo Stadio Mazza di Ferrara, battendo in amichevole l’Olanda campione d’Europa in carica e vicecampione del mondo, proprio la squadra che aveva eliminato le azzurre nei quarti di finale dei Mondiali di Francia del 2019 che fecero diventare popolare il calcio femminile in Italia. 1-0 il punteggio a favore delle ragazze di Milena Bartolini, ha deciso un calcio di rigore concesso per un fallo di Jansen su Bonansea e trasformato da Cristiana Girelli al 14’.

“E’ stata una partita importante per noi, contro una grande squadra, che sta preparando l’Olimpiade e che ha lasciato qualche big in panchina – ha commentato la ct Bartolini ai microfoni della Rai -. Questo, però, non toglie nulla alla grande prestazione delle ragazze, soprattutto a livello di mentalità e carattere; dobbiamo crescere un po’ nel possesso-palla soprattutto contro queste squadre. Voglio fare i complimenti a tutte le giocatrici per la prestazione”.

OMNISPORT | 10-06-2021 22:14