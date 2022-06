Italia al Mondiale, Materazzi concorda con Baggio

04-06-2022 19:12

A La Gazzetta dello Sport, Marco Materazzi ha dato ampiamente ragione a Baggio: “È scandaloso che l’Italia, in quanto campione d’Europa, non sia ammessa in automatico, con un invito, al Mondiale. Follia? Anzitutto quando parla Baggio ci si alza in piedi. Primo: perché è stato una leggenda, e quello che dicono le leggende va ascoltato, e valutato, a prescindere. Secondo: perché Roby parla pochissimo, e in genere chi dosa le parole dice cose sensate, quando decide di uscire dal silenzio”.

Materazzi spiega perché l’Italia doveva essere al Mondiale: “Bisogna fare una distinzione fra la normativa in quanto tale e le regole dette del buon senso. Se guardiamo alle “leggi”, non ci siamo qualificati e stop. Poi si possono aprire cento parentesi. Ad esempio: una vittoria della Champions, che garantisce la Champions successiva, vale più di una vittoria dell’Europeo che non assicura il Mondiale? E la vittoria dell’Europa League che apre le porte per la Champions? Ma per restare in tema, il campionato europeo è un torneo enorme, oggettivamente lo giocano le migliori squadre del mondo, a parte Brasile e Argentina. E vincerlo è un’impresa, lo vince una squadra che è sicuramente molto forte”.