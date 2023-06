Italia, allarme Frattesi per Roberto Mancini

Il centrocampista del Sassuolo rischia di non essere a disposizione per il match contro l'Olanda

16-06-2023 16:15

Roberto Mancini rischia di perdere Davide Frattesi per la partita di Nations League contro l’Olanda, valida per il terzo e quarto posto del torneo europeo per nazioni. Il centrocampista del Sassuolo, tra i più positivi degli Azzurri nella semifinale persa contro la Spagna, ha riportato un problema al ginocchio secondo quanto riporta Sky.

Frattesi sarebbe partito titolare anche contro gli oranje: le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime ore, ma è molto probabile che lo staff medico scelga la prudenza e risparmi al giocatore l’ultima fatica della stagione.