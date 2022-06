Italia-Argentina: le formazioni ufficiali

01-06-2022 20:07

Ecco le formazioni ufficiali di Italia-Argentina, la Finalissima tra i campioni d’Europa di Mancini e quelli dei Sudamerica che si gioca a Londra a Wembley, lo stadio dove gli azzurri hanno vinto il titolo continentale.

Forfait di Insigne all’ultimo momento, al suo posto gioca Raspadori sulla sinistra nel tridente d’attacco, completato da Bernardeschi e Belotti. Barella e Pessina le mezzali ai lati di Jorginho. Ultima partita in azzurro per Chiellini accanto all’amico Bonucci, Di Lorenzo ed Emerson sulle corsie laterali. Donnarumma ovviamente è in porta.

Scaloni schiera l’interista Lautaro tra Messi e Dybala, De Paul e Di Maria agiranno da interni accanto a Rodriguez. In difesa c’è Molina dell’Udinese: reparto completato da Acuña a sinistra e da Romero e Otamendi al centro. Tra i pali gioca Emiliano Martínez.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Pessina; Bernardeschi, Belotti, Raspadori. Ct. Mancini.

ARGENTINA (4-3-3): Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Rodriguez, Di Maria; Messi, Lautaro Martínez, Dybala. Ct. Scaloni.