Italia, Balotelli commenta la convocazione: "Tanta viglia di tornare"

24-01-2022 21:20

Mario Balotelli è stato convocato da Roberto Mancini per lo stage a Coverciano in programma dal 26 al 28 gennaio in vista dei playoff mondiali che l’Italia dovrà giocare contro la Macedonia del Nord e, forse, contro una tra Turchia e Portogallo. Grande ritorno per Balo, che dal Mancio è stato convocato una sola volta in azzurro. L’attaccante, che ora giocai n Turchia, ha rilasciato qualche dichiarazione a Bresciagol, mostrandosi davvero felice e carico per questo ritorno:

“Sto bene e sono di buon umore grazie alla Turchia, dove si sta bene. Sono carico, mi auguro che l’Italia vada al Mondiale, se lo merita: non so perché sia agli spareggi ma può succedere. Andare in Nazionale è sempre bello, a 31 anni sono ancora giovane e ho tanta voglia di tornare: dovrebbe essere la normalità, l’anormalità è non essere in Nazionale. Tornare in Serie A? Sto bene in Turchia. Con Mancini mi sento, tutto bene, lui mi ha fatto cominciare e spero anche che sia colui che un giorno mi farà finire”.

OMNISPORT