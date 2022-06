Italia, Barzagli: "C'è Sfiducia nella Nazionale"

04-06-2022 18:10

Ai microfoni di Sky Sport, Andrea Barzagli ha parlato così della situazione dell’Italia: “C’è un po’ di sfiducia e negatività nella Nazionale. In questo momento c’è da cercare di fare gruppo e quella voglia e di energia che ci hanno fatto provare all’Europeo. Non è una situazione facile”.

Barzagli si è espresso così sul suo ex compagno alla Juventus e in Nazionale Giorgio Chiellini: “Chi prende il suo ruolo? Sostituirlo come leadership è impossibile, tutti devono cercare di creare la forza di diventare loro più carismatici. E c’è bisogno anche che i ragazzi giovani si prendano più responsabilità'”.