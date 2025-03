Italia-Belgio U.18 1-1: beffati ancora gli azzurrini, non basta il gol di Crimaldi

Nel secondo test con i baby Diavoli Rossi finisce in parità, soddisfatto il ct Franceschini che ha stravolto la squadra rispetto alla gara di venerdì

Sta diventando un’abitudine per le giovanili dell’Italia farsi rimontare: era capitato già all’Under 19 e all’Under 20 la settimana scorsa ma almeno stavolta non fa male. Termina con un pareggio per 1-1 il secondo test amichevole al Proximus Basecamp di Tubize della Nazionale Under 18 contro i pari età del Belgio, dopo che gli Azzurrini si erano imposti con il risultato di 1-0 tre giorni fa.

Venerdì era arrivata la prima vittoria del 2025

Venerdì scorso infatti l’Under 18 aveva conquistato la prima vittoria del 2025 dopo il pareggio per 0-0 con la Spagna a Coverciano a gennaio e la sconfitta per 1-0 contro l’Ungheria a Potenza il mese scorso. A decidere l’incontro in favore della formazione di Daniele Franceschini era stato il primo gol in maglia azzurra dell’attaccante dell’Inter, Jamal Iddrissou, a segno al 49′, che aveva trafitto il portiere del Club NXT, Argus Oscar Vanden Driessche, con una secca conclusione di destro su assist del centrocampista del Torino, Alessio Cacciamani.

Crimaldi a segno per gli azzurrini

Oggi stava per arrivare un altro successo. La formazione di Daniele Franceschini è passata in vantaggio al 51′ con l’attaccante del Bochum, Alessandro Adriano Crimaldi, prima di incassare la rete avversaria, siglata dal centrocampista del Club Brugge, Lucas Delorge Knieper, al 74′, che ha sancito definitivamente il pari.

Soddisfatto il ct Franceschini

“Sono molto soddisfatto – specifica il tecnico degli Azzurrini Francescjini -, perché, al di là del risultato, i ragazzi hanno offerto un’altra buonissima prova, sotto tutti i punti di vista. Nonostante una formazione completamente diversa rispetto a tre giorni fa, l’atteggiamento della squadra è rimasto invariato. Sia nel primo che nel secondo tempo, al di là del pareggio finale, abbiamo affrontato la gara con la mentalità giusta e sono molto contento dei ragazzi. Queste partite servono soprattutto per allargare il bacino dal quale potrà attingere l’Under 19 nella prossima stagione, perché il lavoro del Club Italia è un lavoro di sistema”.