Italia-Spagna Under 19 2-2: la doppietta di Liberali non basta, azzurrini beffati nel finale da un rigore

I top e flop: Liberali leader con rigore conquistato, realizzato e gol all'83' con colpo di testa. Natali infortunio; autogol Leoni. Cordero scatenato salva la Roja

Ancora una beffa per l’Italia Under 19 nelle qualificazioni agli Europei. Dopo l’1-1 con la Lettonia, che aveva lasciato l’amaro in bocca, anche la Spagna ferma gli azzurrini sul pari allo scadere. A Catanzaro finisce 2-2 con tanti rimpianti: la squadra di Bollini aveva rimontato l’iniziale vantaggio spagnolo ottenuto con una sfortunata autorete di Leoni e aveva ribaltato il match con una doppietta di Liberali ma un rigore nel finale, causato da un’ingenuità colossale di Fellipe Jack, ha regalato a Cordero l’opportunità di fissare il punteggio sul 2-2. Italia, dunque, ferma al terzo posto in classifica e non più padrone del proprio destino.

Under 19, Italia-Spagna: la chiave tattica

Italia in campo con il 4-2-3-1. Martinelli tra i pali, linea difensiva a quattro con Magni, Leoni, Natali, Fellipe Jack; in mediana agiscono Rispoli e Sala; sulla trequarti c’è Fini sulla destra, Liberali al centro e Fortini sulla sinistra. In avanti punta unica con Ekhator.

Spagna in campo con il 4-3-3. Jimenez in porta è protetto da Fort, Martin, Cuenca e Aguado. Centrocampo a tre: Garcia, Merino, Monserrate. In avanti agiscono Munoz, Janneh e Cordero.

La Spagna sfrutta maggiormente il gioco sulle fasce, specialmente con le sovrapposizioni di Monserrate e Cordero sulla sinistra, per poi tentare il cross verso il centro. La Roja non resta però fluida nel giro palla.

Da rivedere i movimenti difensivi dell’Italia, in fase di non possesso, sebbene in mezzo al campo ci sia comunque equilibrio. In fase di uscita dal basso, il gruppo del CT Bollini, commette alcuni errori di costruzione.

Nel secondo tempo, l’Italia si schiera con il 4-4-2 in fase di non possesso per aumentare la densità a centrocampo e chiudere le linee di passaggio.

Andrea Natali esce per infortunio durante Italia-Spagna

Ci aveva provato a restare in campo ma al 66′ il difensore centrale dell’Italia U.19, Andrea Natali, è stato costretto ad uscire per infortunio. Pochi minuti prima, il numero 6 degli Azzurrini, si era accasciato a terra dopo una probabile distorsione alla caviglia (nata da un movimento difensivo tendente all’arretramento in fase di costruzione di gioco). Al suo posto è subentrato Filippo Pagnucco.

Under 19, Italia-Spagna: moviola

A dirigere la gara c’è stato l’arbitro turco Zorbay Küçük. Nel corso della sfida tra Italia e Spagna si sono registare proteste da parte della Roja U.19, al 23′, per un presunto colpo di mano in area di Fellipe Jack, su un tiro al volo di Merino dal limite dell’area.

Successivamente, al 28′, è stato assegnato un calcio di rigore per l’Italia U.19: ammonito Merino (poi sostituito dal 45′ 2T) per fallo in area su Liberali.

I top e flop dell’Italia Under 19

Liberali 8 Incrocia con il sinistro dagli undici metri, dopo aver conquistato un calcio di rigore al 28′. Risulta una scommessa vincente per il CT Bollini, in grado di far saltare il piano difensivo spagnolo. Al 73′ si divora l’occasione del possibile vantaggio: calcia di sinistro sotto rete ma trova la risposta bassa e centrale di Jimenez. Trova la gioia nel finale con il raddoppio che vale la vittoria: su cross di Magni trova un colpo di testa sotto l’incrocio dei pali.

Martinelli 6.5 Subisce un autorete, su cui è incolpevole a causa della traiettoria fortuita del pallone. Respinge su Munoz da un tentativo dalla distanza al 54′. Al 70′ respinge da posizione ravvicinata su Cordero e salva l'Italia.

Magni 6.5. All'83 serve un assist perfetto a Liberali: dalla destra effettua un cross teso verso il centro e pesca il numero 10 degli Azzurri che raddoppia con colpo di testa da posizione ravvicinata.

Leoni 5.5 Autorete sfortunata al 17′: sul tentativo di cross di Monserrate verso Janneh, devìa in porta il pallone in porta e la traiettoria bizzarra beffa – e scavalca – Martinelli tra i pali.

Fellipe Jack 5.5. Spinge sulla fascia sinistra e va in continua sovrapposizione con Fortini per tentare il cross verso Ekhator. Atterra in area, all' 87′, un attaccante avversario e regala un rigore alla Spagna.

Qualificazioni Europei U.19, Italia-Spagna: classifica aggiornata

Spagna 4 pt. Francia 3 pt. Italia 2 pt. Lettonia 1 p.to

