Euro U.19, l'Italia potrebbe prendersi la rivincita contro la Spagna dei nuovi Yamal

Gli azzurrini di Corradi potrebbero trovare la Roja in semifinale dell'Europeo U19: i talenti della Spagna e il programma verso la final four

C’è un Italia che continua a farci sorridere ed è quella dei giovani. Dopo il successo dello scorso mese dall’Under 17, ora anche i ragazzi di Corradi possono sognare l’Europeo. Gli azzurri hanno già staccato il pass per la semifinale del torneo U19 con un turno d’anticipo, grazie alla netta vittoria contro i padroni di casa dell’Irlanda del Nord. E di conseguenza hanno centrato anche la qualificazione per il Mondiale Sub 20. Ma prima di pensare al prossimo step della competizione, Camarda (protagonista assoluto) e compagni dovranno onorare il match contro l’Ucraina.

Italia-Ucraina U19, l’ultimo match del girone

Contro l’Ucraina domani sera, Corradi avrà la possibilità di sperimentare e di mandare in campo anche chi ha avuto meno spazio. Dosare le forze per arrivare al meglio nella final four dell’Europeo. I gialloblù sono al secondo posto, con soli 2 punti in classifica e hanno bisogno di fare risultato con gli azzurrini per evitare l’eliminazione. In caso contrario, Norvegia e Irlanda del Nord, entrambe a un punto, potrebbero agguantarla o superarla in classifica. Almeno questa volta l’Italia non ha bisogno di fare calcoli e può già iniziare a studiare i prossimi avversari per la semifinale.

Italia U19, in semifinale contro la Spagna?

Chi affronterà l’Italia in semifinale? Per saperlo bisogno attendere i risultati delle ultime partite. La cosa certa è che se la vedrà con la seconda dell’altro girone e in questo momento sarebbe la Spagna. La Roja U19 ha dovuto superare qualche momento di difficoltà in questo Europeo e dopo la vittoria sofferta contro la Danimarca all’esordio, nel secondo match contro la Turchia si è fatta beffare al 90′ dal pareggio di Kerem Ay. Ora il ct Lana dovrà conquistare almeno un punto contro la Francia, al comando del gruppo e già alla fase successiva, per conquistare il pass per la final four. Con una vittoria le giovani furie rosse potrebbero addirittura salire al primo posto e a quel punto la sfida contro gli azzurrini potrebbe essere rimandata solo in finale. Il sogno è prendersi la rivincita dopo gli schiaffoni presi a Euro2024.

Come gioca la Spagna del futuro? Sempre seguendo le linee guida della loro cultura dello sport: 4-3-3 e calcio propositivo. Non sono spiccati ancora nuovi Yamal, ma alcuni giocatori si sono messi in mostra. Tra questi Iker Bravo, punta classe 2005 del Bayer Leverkusen. Tra i più promettenti emerge Diao del Betis, che ha avuto spazio anche in Liga realizzando due gol. A guidare la difesa ci pensa Gasiorowski, altro calciatore promettente già lanciato nel campionato spagnolo dal Valencia.

Verso le semifinali: il programma di Euro U19

In attesa si capire chi si aggiungerà alle già qualificate Italia e Francia, si sanno già le date per le semifinali dell’Europeo U19. Si giocherà il 25 luglio, il primo match alle 15.00 e il secondo alle 20.00. Nello stesso giorno si sfideranno anche le due terze alle 17.00 per giocarsi l’accesso al Mondiale. La finale invece si disputerà domenica 28 luglio alle 20.00.