Europeo U19, Irlanda del Nord-Italia 0-3: Camarda show, azzurri in semifinale e al Mondiale U20

Gli azzurri calano il tris contro i padroni di casa e staccano il pass per la fase a eliminazione diretta del torneo e per il prossimo Mondiale: la cronaca, i migliori e i peggiori

L’Italia U19 vola in semifinale dell’Europeo e continua a sognare. I ragazzi di Corradi superano senza troppi problemi i padroni di casa dell’Irlanda del Nord all’Inver Park di Larne e conquistano l’accesso alla fase finale dell’Europeo con un turno d’anticipo. Protagonisti del match i talenti del Milan, Zeroli e Camarda, autore di una meravigliosa doppietta che dimostra ancora una volta le sue grandi doti premature.

Irlanda del Nord-Italia U19, il racconto del match

L’Italia si schiera con il 4-3-1-2, l’Irlanda del Nord risponde con un ultra difensivo 5-4-1. Dopo dodici minuti piatti, si accende Pafundi che salta due avversari e fa partire un sinistro potente, deviato dalla schiena di un difensore che evita così qualsiasi problema al portiere Charles. Passano pochi giri d’orologio e ci pensa Zeroli a portare gli azzurri in vantaggio: il centrocampista del Milan sfrutta un batti e ribatti in area e con una girata di destro fa centro. La squadra di Corradi gioca bene e sfiora il raddoppio con Ciammaglichella, fermato sul più bello in area poco prima della conclusione. Al 27′ si fa vedere per la prima volta anche l’Irlanda del Nord: Goodman si ritrova il pallone del pari, ma Marin con un miracolo gli dice di no. Negli ultimi istanti del primo tempo Camarda (gioiello rossonero nelle grazie di Ibra) sfrutta un errore di Goodman e da posizione defilata trova l’angolo lontano.

Pronti via e l’Italia cala subito il tris con Camarda al termine di un’azione meravigliosa: Mannini si accentra e imbecca per Magni, che di prima pesca la baby punta che fa doppietta. Gli azzurrini continuano a illuminare e non si rilassano: Pafundi con una punizione meravigliosa va vicino a un grande gol. Nel finale Di Maggio e compagni gestiscono il largo vantaggio e al triplice fischio esultano insieme al proprio ct.

Under 19 in semifinale e al Mondiale U20

Con la vittoria contro l’Irlanda del Nord, l’Italia u19 ha chiuso aritmeticamente il girone al primo posto e ha staccato il pass per le semifinali dell’Europeo U19. Gli azzurri hanno conquistato così anche l’accesso al prossimo Mondiale U20.

Top e flop dell’Irlanda del Nord

Goodman 4.5 – Camarda gli fa girare talmente tanto la testa che è costretto a sventolare la bandiera bianca. Sbaglia anche in occasione del gol. Una partita da incubo.

Top e flop dell’Italia

Camarda 7.5 – In campo è uno dei più piccoli, ma sembra un gigante. Personalità e voglia del gol, il Dio del calcio ci ha messo il resto. Immarcabile, Ibra starà sorridendo.

Irlanda del Nord-Italia U19 0-3, il tabellino

Marcatori: Zeroli 15′, Camarda 45’+2′ e 47′

Ittalia U19 (4-3-1-2): Marin; Mannini, Mane, Chiarodia, Bartesaghi; Di Maggio (Harder 54′)), Lipani (Anghelè 64′), Ciammaglichella (Magni 46′); Zeroli (Romano 54′); Pafundi, Camarda (Sia 71′). Ct. Corradi.

Irlanda del Nord U19 (5-4-1): Charles; Barr, Briggs, Goodman (Atcheson 63′), Lennon, Thompson; Stitt (Smith 75′), McClure (Trickett 63′), Doherty, Morrison (Doherty A. 75′); Evans (Grham 54′). Ct. Mccauley.

Ammonizioni: Ciammaglichella, McClure