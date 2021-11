Italia: Bernardeschi e Bonucci possibili nuovi rigoristi

15-11-2021 10:44

La maledizione dei calci di rigore. Due rigori sbagliati, uno all’andata in Svizzera e l’altro allo stadio Olimpico non più tardi di venerdì sera, sempre contro lo stesso avversario: la Svizzera.

Urge rimediare, subito. Jorginho è in evidente stato confusionale e non sa più come tirare i rigori. Un problema in più per il nostro Ct che, durante le varie riunioni tecniche, darà probabilmente qualche indicazione in merito all’eventuale rigorista di Irlanda del Nord-Italia, visto che Jorginho non tornerebbe a calciare dagli undici metri.

Saranno solo indicazioni, però, perché secondo il Corriere dello Sport molto in tal senso sarà deciso direttamente sul campo e a seconda di quelle che saranno gli spunti della partita. I candidati, in caso di tiro dagli undici metri, comunque non mancano. I più probabili? Bernardeschi nel caso in cui dovesse essere in campo. Ma anche Berardi, Emerson Palmieri e Bonucci.

OMNISPORT