Brutta Italia nell’ultimo match del 2022: in Austria, gli azzurri hanno perso 2-0 contro i padroni di casa. Un primo tempo complicato per i campioni d’Europa, subito sotto al 6′ con la rete di Schlager. Al 35′, Alaba raddoppia su punizione, complice un non impeccabile Donnarumma. Settima sconfitta della gestione Mancini.

Italia, Mancini deluso

Al termine del match, Roberto Mancini non ha nascosto la sua delusione: “Peccato aver chiuso con una sconfitta. 4-3-3? Non è andato benissimo perché abbiamo fatto poco pressing con gli attaccanti e siamo stati lunghi concedendo tanti spazi da attaccare – le sue parole a Rai Sport -. Nel secondo tempo invece ho visto un’ottima squadra, non abbiamo fatto gol solo per sfortuna e perché siamo stati poco precisi”.