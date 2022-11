20-11-2022 22:41

Non perdeva da 64 anni l‘Italia con l’Austria: tra i tanti dati statistici riguardanti la gestione Mancini, ci sarà anche spazio anche per questa chicca negativa. Gli azzurri escono con le ossa rotte dalla sfida di Vienna, persa 2-0 proprio nel giorno dell’inaugurazione dei Mondiali di cui si è fallita la qualificazione. E sui social è bufera. Nel mirino il commissario tecnico, ma anche tanti protagonisti della serataccia dell’Ernst Happel Stadion.

Austria-Italia, i clamorosi errori di Verratti e Donnarumma

Pronti via e l’Italia si ritrova sotto. Errore a centrocampo di Verratti e Schlager porta in vantaggio l’Austria. Rodolfo è una furia: “Poi parleremo di quanto sia sopravvalutato Verratti. Per carità buon piede, per il resto poca roba”. Poi arriva il raddoppio su punizione di Alaba e Franco si consola con l’ironia: “Buona prestazione degli azzurri, due su tutti, Verratti e Donnarumma“. Attorno al portiere si scatena una vera e propria bufera: “Prendi un gol sulla testa e ti chiedi se c’è un motivo se non sei al Mondiale”. E ancora: “Onesta opinione: Al Sheeb, portiere del Qatar, farebbe meno danni di Donnarumma“. E sono soprattutto i milanisti a invocare: “Mancini metti Vicario“.

Austria-Italia, sotto accusa la difesa: Gatti, Bonucci e Acerbi

Anche la difesa finisce sotto accusa. Francesco accusa il Ct: “Gatti, Bonucci, Acerbi: caro Mancio ti meriti di perdere 5-0″. Anche Invictus si associa: “Ma queste partite non dovrebbero servire a testare i giocatori per le prossime competizioni? Bonucci, Acerbi e Gatti...perché?”. Proprio Gatti finisce sotto accusa: “Stasera imbarazzante”. Luke è sarcastico: “Speriamo ci sia lo scambio Gatti-Baschirotto tra Juve e Lecce così almeno convocano il difensore forte in nazionale”. Mentre Jos polemizza: “Gli italioti che criticano Di Lorenzo si meritano la difesa Acerbi-Bonucci-Gatti titolare ai mondiali 2026″.

Austria-Italia, anche il Ct Mancini finisce in discussione

Ma a essere oggetto di critiche e discussioni è soprattutto il Ct. “Un pensierino per mandare via Mancini, Bonucci e compagna bella no?”, è lo scottante interrogativo di Tina. “Quanto dura il credito di Mancini per quell’europeo? Chiedo”, la domanda posta da Filippo. Marco – e non è il solo – tira addirittura un sospiro di sollievo: “Meno male che non ci siamo andati ai Mondiali…Mancini un genio”. Mentre per Zaytsev la colpa è dei calciatori: “”Giocatori umiliati per averli fatti giocare in concomitanza con inizio mondiali e che rimediano anche una bella figurina di…”.

Austria-Italia, l’ansia per Chiesa e quella somiglianza con Zaniolo

Nel secondo tempo, tra gli altri, entrano Chiesa e Zaniolo e anche questo diventa motivo di discussione. “Mancini che fa fare un tempo intero a Chiesa in un’amichevole che nemmeno alla Juve: me la sto facendo sotto”, scrive una fan bianconera. “Serata freddina, entrate da fabbri degli austriaci: fate uscire Chiesa sano dal campo”, la preghiera di un tifoso. “Chiesa e Zaniolo tutto fumo e niente arrosto. Come al solito”, scrive Pask. “Zaniolo è il concorrente perfetto de ‘Il grande bluff’“, twitta Gianni. E c’è chi se la prende persino con Rimedio, telecronista Rai: “Si confonde 11 volte su 10 tra Chiesa e Zaniolo”.