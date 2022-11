20-11-2022 19:02

L’attesa è finita, i Mondiali di Qatar 2022 sono finalmente iniziati. E la prima partita tra i padroni di casa del Qatar e l’Ecuador ha regalato subito emozioni, con i sudamericani bravi a imporsi 2-0. Valencia protagonista con una doppietta, suo il primo gol di questa edizione della Coppa del Mondo. Ci si aspettava forse di più dalla nazionale di casa, che invece ha deluso le attese. Non solo la sconfitta, anche la difficoltà ad arrivare a tirare in porta. Ed è subito storia: mai una nazione ospitante aveva perso la partita inaugurale.

Mondiali 2022, la star di Qatar-Ecuador è Valencia

Sui social Valencia finisce immediatamente in tendenza. Il giornalista Maurizio Pistocchi condivide una statistica Opta: “Enner Valencia ha segnato tutti gli ultimi 5 gol dell’Ecuador ai Mondiali, il record di reti consecutive di un giocatore per una singola nazionale nel torneo è di 6: Eusébio (1966), Paolo Rossi (1982) e Oleg Salenko (1994). Centro”. Spopolano anche i meme. Uno ritrae uno sceicco disperato, con la didascalia: “Diamine, ho dimenticato di trasferire 25 milioni di dollari a Enner Valencia“. Un tifoso inglese nota un dato: “Vi rendete conto che Enner Valencia ha segnato più gol ai Mondiali di Wayne Rooney?”. Mentre un altro cita un episodio curioso: “Enner Valencia una volta ha scoperto durante una partita che sarebbe stato arrestato per non aver pagato il mantenimento dei figli. Quindi, ha simulato un infortunio e la polizia ha corso per lo stadio cercando di inseguirlo sulla barella”.

Mondiali 2022, Qatar-Ecuador: tifosi sotto osservazione

Tanti i Tweet dedicati ai tifosi. C’è chi ironizza, pensando ai fan “pagati” per sostenere le varie nazionali al Mondiale: “Ma pure i tifosi qatarioti del Qatar sono pagati per esserlo?”. Qualcuno ha addirittura visioni: “Sbaglio o ho visto tifose coperte da veli trasparenti?”. Qualcun altro ha dei dubbi: “Che Mondiali sono senza tifose in bikini? Alle partite del Brasile chi inquadreranno, il maestro Do Nasimiento?“. Visto l’andazzo, c’è chi prova imbarazzo per la consistenza della nazionale di casa: “Tutto molto bello: stadio magnifico, organizzazione perfetta…solo che la squadra ospitante è una pippa”.

Mondiali 2022, Qatar-Ecuador: Adani-Bizzotto e la Rai

Curiosità per la premiata ditta Adani-Bizzotto al commento del match sulla Rai. Francesco ha da ridire su un aspetto della telecronaca: “Non so se è più noiosa la partita , o le storielle raccontate da Bizzotto“. Altri ironizzano: “L’inutilità di Adani in telecronaca…”. Un fan ha un sospetto: “La foga di Adani nel commentare una partita così mediocre e con così tanta disparità di valori mi fa sospettare che sia riuscito a procurarsi delle birre allo stadio”. Mentre RickAstley scrive: “Adani che parla dell’Ecuador come se fosse il Brasile del ’70 è una sensazione tra il cringe e il poetico che di sicuro esisterà una parola giapponese per esprimere il conflitto interiore che sto vivendo a sentirlo”.