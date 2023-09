Italia, bufera su Frattesi: il web non ci sta e attacca, Inzaghi riflette

Frattesi infiamma il derby dopo aver definito indegni i fischi di San Siro a Donnarumma: tifosi del Milan scatenati sul web. Inzaghi col dubbio

Due gol e tre punti pesantissimi. Ma anche una presa di posizione netta a difesa del compagno di nazionale Donnarumma e un messaggio a Simone Inzaghi in vista del derby. Davide Frattesi si è preso le luci ribalta nel 2-1 dell’Italia all’Ucraina che avvicina gli Azzurri a Euro 2024. E lo ha fatto a San Siro, a casa sua. Ora testa a Inter-Milan. Con la voglia matta di essere in campo dal primo minuto. Intanto il web si spacca sulle sue dichiarazioni in merito ai fischi ricevuti da Gigio.

“Fischi a Donnarumma indegni”: sui social fioccano i commenti

L’addio al Milan di Donnarumma non è stato mai digerito dai tifosi rossoneri, che ancora lo contestano. E sul web è lo stesso: in tanti, infatti, non hanno accettato quella che definiscono una “lezione di moralità” da parte di Frattesi, che ha definito “indegni” i fischi rivolti al portiere della Nazionale.

“Mettiamola così: Frattesi è giovane e non conosce forse i precedenti. Il pubblico pagante è libero di contestare nei limiti consentiti dalla legge” scrive Massimo Canta. “Caro Frattesi, ok, sono indegni i fischi dei tifosi milanisti a Donnarumma. Ma su quelli dei tuoi tifosi a Cuadrado non dici nulla?” aggiunge Luca Gamberetto.

Frattesi infiamma il derby: ma c’è anche chi lo difende

Quelle parole pronunciate a una manciata di giorni dal derby della Madonnina hanno dato il via alla dura reazione dei tifosi del Milan. Ma c’è anche chi lo difende. “La cosa più ridicola? I milanisti che continuano a insultare Frattesi dopo aver difeso Donnarumma ieri, chiamandolo viscido e molto altro… Non vi passa, pensate che tutti debbano essere come voi” commenta Luca Cavarretta. Insomma, Inter-Milan è già entrata nel vivo.

La doppietta di Frattesi ‘manda in crisi’ Simone Inzaghi?

Già nel precampionato l’ex Sassuolo aveva mostrato le sue qualità in zona gol. Ma la doppietta di ieri all’Ucraina è un messaggio per Inzaghi. Frattesi, che non è mai partito dall’inizio, scalpita per una maglia da titolare. Nel derby. La partita più importante. Finora il tecnico emiliano ha puntato su Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan e c’è da dire che i risultati non gli hanno dato torto. Ma si può rinunciare a un Frattesi così on fire?