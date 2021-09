Italia, Cassani: "Alaphilippe sembrava Bettini"

Il ct dell’Italia Davide Cassani alla Rai ha parlato della vittoria di Alaphilippe al Mondiale in Belgio: “Non ci sono ombre di dubbio: ha vinto il più forte, sembrava di vedere Bettini quando scattava quattro o cinque volte, Alaphilippe ha vinto meritatamente il suo secondo Mondiale”.

Sulla prestazione della squadra: “Abbiamo traballato dopo le cadute, abbiamo perso due pedine importanti e per colpa di quelle cadute siamo rimasti fuori dall’azione. Siamo riusciti a rientrare, poi su 17 uomini nel finale avevamo tre uomini, tra cui le nostre due punte. Ha vinto il più forte, ai miei ragazzi dico grazie per l’impegno e per quello che siamo riusciti a fare. Il rammarico è per quella caduta che non ci ha permesso di avere Trentin e Ballerini“.

L’addio da ct: “Per me è stata una giornata speciale, finire la mia avventura da CT è stato da pelle d’oca. Pochi minuti fa Nizzolo mi ha detto grazie per avergli fatto provare queste emozioni, non avevo mai visto tanta gente in vita mia. Ringrazio la Federazione e i ragazzi, tutti coloro che mi hanno aiutato in questi anni”.

