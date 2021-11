Italia, che delusione: sui social esplode la rabbia dei tifosi

12-11-2021 22:51

La magia sembra essere finita. L’Italia di Mancini non è più quella dell’Europeo e anche contro la Svizzera arriva un’altra gara sottotono. Contro gli elvetici, gli azzurri si fermano sull’1-1. Sono gli ospiti a passare in vantaggio, l’Italia soffre ma riesce a trovare il gol sul finire del primo tempo grazie a un gol su calcio piazzato di Di Lorenzo.

Nella ripresa però chi si aspetta una squadra pronta all’arrembaggio resta presto delusa. Bonucci e compagni sembrano lontani parenti del meraviglioso undici che a Londra ha conquistato il titolo europeo. Ma nel finale potrebbe comunque arrivare il gol “da mezza qualificazione” ma dal dischetto Jorginho calcia clamorosamente alto.

Italia, che delusione: la rabbia dei social

Sui social i tifosi sembrano aver perso la pazienza: “Una prestazione mediocre, ora uno spareggio. Male, molto male e Jorginho non può più tirare i calci di rigore”. Il calciatore italo-brasiliano è quello più criticato per aver fallito malamente il tiro dal dischetto: “Io dire che Jorginho deve prendersi una paura dai rigori. Perché fanno tirare sempre lui? Possibile che non ci sia un altro che sappia tirarli?”.

Ora la strada verso i Mondiali in Qatar si fa più complicata: “Le cose si complicano parecchio – commenta Julia – li ho visti proprio spenti. Però non è ancora detta l’ultima parola”. Anche Mancini riceve la sua buona dose di critiche: “Speriamo che lunedì metta da parte queste sue inutili fissazioni e faccia giocare chi è più in forma”.

Donnarumma nel mirino della critica

L’Italia inizia male la partita andando sotto di un gol dopo soli 10 minuti di gioco. Sui social il giornalista Fabio Ravezzani si scaglia contro Gigio Donnarumma: “Il gol preso dall’Italia è frutto di numerosi errori. Ma il tiro è centrale. Un grande portiere (nemmeno un grandissimo) la alza sulla traversa. Ho sempre sostenuto che Donnarumma è bravo, ma la narrazione che lo accompagna da sempre va oltre i suoi limiti”. Ma ci sono tanti tifosi che difendono l’ex portiere del Milan: “Ci ha fatto vincere un Europeo e giudicarlo solo dagli errori è un po’ riduttivo”. E ancora: “Commette un errore ma le partite più importanti del 2021 le abbiamo vinte per merito suo”.

