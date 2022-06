Italia, Chiesa duro: "Dopo mezz'ora tanti etichettati nuovi Messi"

12-06-2022 20:50

Con alcune dichiarazioni rilasciate all’ANSA, Federico Chiesa non ha usato mezzi termini per analizzare il movimento calcistico italiano: “Per la Nazionale azzurra abbiamo bisogno di cambiamento e giocatori nuovi, oltre a dover cambiare sistema: siamo indietro rispetto alle altre nazioni. Non c’è talento o è la formazione? Dobbiamo farci queste domande, Mancini è la persona giusta: è ripartito e ci ha portato su tetto d’Europa”.

Chiesa parla chiaro: “La formazione è fondamentale, oggi si pensa troppo al risultato. Ci sono giocatori che per mezz’ora in campo vengono etichettati come nuovi Messi. Io ho avuto fortuna di avere persone intorno che hanno saputo aspettare”.