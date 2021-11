Italia, ct Irlanda del Nord: "Jorginho? Meglio se avesse segnato"

14-11-2021 15:45

Ian Baraclough, ct dell’Irlanda del Nord, non si nasconde: “Avrei preferito che l’Italia avesse vinto con la Svizzera, verranno qui per prendersi il bottino pieno e sarà una partita difficile per noi, soprattutto con così poco tempo per prepararla”.

“Spero che i ragazzi possano godersi questa sfida – ha aggiunto Baraclough – Serate come questa non capitano spesso. Ne abbiamo avute in passato con Germania e Olanda, ma per noi questo è un test enorme: la chance di far vedere quello che valiamo contro i campioni d’Europa, la miglior squadra del continente. Ma non avremo paura. Sappiamo che a volte ci troveremo schiacciati nella nostra area, che avremo poco la palla, per cui sarà importante gestirla bene quando ne saremo in possesso. Sarà importante migliorare rispetto alla ripresa con la Lituania, imparare dagli errori commessi in quei 45’”.

Il ct ha concluso parlando di Jorginho e elogiando l’Italia: “Sappiamo bene cosa ci aspetta, chi avremo di fronte. Certo, sarebbe stato meglio se Jorginho avesse segnato quel rigore… Ma vogliamo battere i numeri uno, qualcosa che non riusciamo a fare da parecchio tempo a questa parte”.

OMNISPORT