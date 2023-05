Italia, De Giorgi: "Il nostro atteggiamento non cambia"

Il ct azzurro in vista del 2023: "In gruppo si respirano energie rinnovate e positive".

23-05-2023 22:42

In vista di un 2023 intenso, il ct azzurro della pallavolo maschile Ferdinando De Giorgi ha dichiarato: “In gruppo si respirano energie rinnovate e positive, anche grazie ai tanti giovani che sono qui al lavoro con noi in questo periodo e che stanno progressivamente prendendo confidenza con le nostre metodologie di allenamento”.

“Stiamo lavorando bene e con una buona intensità – ha continuato De Giorgi -, ma ovviamente siamo agli inizi di un percorso che sarà lungo e faticoso. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso e cioè essere competitivi in tutte le competizioni alle quali partecipiamo. Il nostro atteggiamento non cambia, abbiamo obiettivi chiari e per raggiungerli sappiamo che dobbiamo dare sempre il massimo allenandoci con continuità e intensità”.