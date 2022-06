Italia, Donnarumma perde la pazienza: "Volete darmi la colpa?"

14-06-2022 23:59

Era cominciata bene l’intervista ai microfoni della Rai di Gianluigi Donnarumma dopo la sconfitta per 5-2 a Moenchengladbach contro la Germania: “Siamo arrabbiati, non ci sono scuse: bisogna ripartite, guardarci in faccia e dimostrare che non siamo questi. Questa sera non ci sono scuse: ci è mancato tutto questa sera, abbiamo avuto un po’ di stanchezza. Ci dispiace assolutamente per i tifosi per quel che hanno visto”.

Poi però, quando la giornalista Tiziana Alla gli ha chiesto conto dell’errore che ha portato al quinto gol dei tedeschi, Gigio ha perso le staffe: “Il mio errore è già capitato? Quando? Col Real Madrid quando era fallo? Va bene dai, se vogliamo far polemiche su queste cose facciamo polemiche. Sono il capitano e mi prendo le mie responsabilità, abbiamo sbagliato tutti questa sera, non ci sono colpevoli. Se vuoi dare la colpa a me per l’errore dammi la colpa, non c’è problema. Sono il capitano, vado avanti a testa alta. Penso che vogliate fare ancora questioni sugli errori”.