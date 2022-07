Italia femminile: pari in amichevole con la Spagna

01-07-2022 20:54

Manca ormai poco all’inizio dell’Europeo di calcio femminile. E per prepararsi al meglio l’Italia ha affrontato in amichevole la Spagna sul campo di Castel di Sangro (L’Aquila). Il match è finito 1-1: Azzurre in vantaggio al 48′ con Bergamaschi, poi al 67′ è arrivato il pari di Putellas.

Soddisfatta della prestazione la ct, Milena Bertolini: “È stata una partita di grande sacrificio: tante cose da migliorare, ma un pareggio con la Spagna ci deve dare convinzione – ha detto -. In vista di Italia-Francia dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo fatto finora. All’Europeo sarà un’altra storia”.