13-11-2021 15:11

E sono tre, Roberto Mancini probabilmente non ne può più. Dopo i forfait in giornata di Bastoni e Calabria, quest’ultimo rimpiazzato con l’atalantino Davide Zappacosta, anche Cristiano Biraghi ha lasciato il ritiro azzurro.

Un altro uomo in meno in vista del delicato match contro l’Irlanda del Nord di lunedì. Il giocatore della Fiorentina avrebbe lasciato il ritiro per motivi personali.

OMNISPORT