L’Italia guidata dal CT Fefè Di Giorgi viene sconfitta in semifinale di Volleyball Nations League dalla Francia campione olimpica in carica.

Un 3-0 nettissimo (25-22, 25-20, 25-15) per i ragazzi di Andrea Giani, che soprattutto nel terzo parziale non lasciano nessuno scampo agli azzurri, costretti a rincorrere fin dall’inizio.

L’Italia ha iniziato bene e ha lottato alla pari con i transalpini almeno nel primo set, perso per soli tre punti. Bene Giannelli e Michieletto in doppia cifra, l’ingresso in campo dello Zar Ivan Zaytsev non dà l’effetto sperato inizialmente.

Buonissimo torneo comunque per gli azzurri, che hanno concluso al primo posto il girone, ma forse hanno sprecato troppe energie nel 3-2 durissimo contro l’Olanda ai quarti di finale (3-1 il punteggio finale).

Nell’atto conclusivo ora, la Francia se la vedrà con gli Stati Uniti, che nel quarto delle 18.00 hanno avuto la meglio contro la Polonia in tre set (25-22, 25-23, 25-13).

Italia-Francia, la diretta testuale della semifinale di Volleyball Nations League

25-15 VINCE LA FRANCIA E ACCEDE ALLA FINALE DI VOLLEYBALL NATIONS LEAGUE

24-15 Francia, scappa la difesa di Micheieletto. Match Point Francia.

22-14 Italia, Galassi se la prende, molto vicino a rete. Palla sul muro e poi fuori.

21-13 Italia, Michieletto la schiaccia dopo una buona ricezione azzurra.

20-12 Francia, sbaglia la battuta Michieletto. La palla muore sulla rete

18-11 Italia, schiacciatone di Ivan Zaytsev

18-10 Italia, con la Francia che sbaglia la battuta con Clevenot.

17-9 Italia, grande muro di Anzani sull’opposto francese

17-7 Francia, sbaglia la battuta Recine

16-6 Francia, Clevenot schiaccia e cerca le dita azzurre. Le trova, palla fuori e punto francese

15-6 Francia, sbaglia la battuta lo Zar, col pallone che esce ampiamente.

14-5 Francia, ace di Ngapeth su Zaytsev

13-5 Francia, fallo di piede di Michieletto che pesta la riga dei tre metri.

11-4 Francia, ancora schiacciata lungilinea di Ngapeth

9-4 Francia, altro ace dei transalpini. Ora stiamo facendo fatica

8-4 Francia, gli azzurri arrivano sempre in ritardo nelle ricezioni, male nei lob morbidi.

7-2 Francia, Le Goff dal centro. Bleus a + 5.

6-1 Francia, ancora schiacciata Ngapeth contro il muro azzurro.

5-1 Francia, transalpini tornati in campo indemoniati che vogliono dare uno strappo alla gara

3-1 Francia, sempre Patry in schiacciata contro un muro a due.

1-1 Italia, altro errore in battuta di Patry.

INIZIA ORA IL TERZO SET, LO ZAR CONFERMATO IN CAMPO

Secondo set dove si sono viste tracce di vera Francia, una difesa mostruosa e grandissimi in battuta. De Giorgi continua a chiedere calma, di non forzare gli attacchi, ma per ora gli azzurri sembrano in balia dei francesi. Non si può perdere questo set, oppure sarà eliminazione dalla Volleyball Nations League.

25-20 La FRANCIA DI ANDREA GIANI SI PRENDE ANCHE IL SECONDO SET

24-20 Italia, Michieletto contro il muro francese

24-19 Francia, lunga la difesa azzurra, set Point Bleus

22-19 Italia, protagonista sempre Ngapeth, che però questa volta sbaglia.

22-17 Francia, altro ace di Ngapeth

21-17 Francia, ora i campioni olimpici stanno giocando come tali. Ancora Patry trova il punto.

20-17 Francia, ancora Patry la mette giù contro un muro a uno.

19-17 Italia, primo punto dello Zar zaytsev, poi ace azzurro

19-15 Francia, errore terribile in avanti dell’Italia, Giannelli sbaglia l’alzata, palla che arriva a Patry che la spara in terra.

18-15 Italia, errore di Le Goff in battuta

18-14 Francia, i transalpini ora stanno prendendo il ritmo, e De Giorgi chiama il time out

16-14 Italia con Romanò, palla leggermente arretrata, passa in mezzo al muro francese.

15-13 Francia, errore di Lavia che la tira fuori contro il muro a due francese. Tenta di colpire le mani, sbaglia.

13-13 Italia, Michieletto porta gli azzurri in parità.

13-11 Italia, secondo punto per Russo.

12-10 Italia, errore in battuta dei francesi, l’ennesimo. Ci stanno facendo molti favori in questo senso.

11-9 Italia, ancora Giannelli. L’Italia cerca di rimanere attaccata alla partita

10-8 Francia, altra grande battuta di Ngapeth

8-8 Italia, buon punto di Galassi, quarto della sua partita

7-6 Italia, Lavia vola in cielo su un palleggio molto alto e riesce ad appoggiarla in mezzo

6-5 Italia, sorpasso azzurro, grandissimo Romanò, che salta contro il muro a uno e la mette a terra

5-5 Italia, pareggio azzurro immediato.

5-4 Francia, sorpasso transalpino, altra bellissima alzata di Ngapeth.

4-3 Francia, punto di Le Goff nei tre metri

3-1 Italia, muro di Lavia

1-1, dopo un errore in battuta dei francesi, sbaglia il nostro muro difensivo.

INIZIA ORA IL SECONDO SET DI ITALIA-FRANCIA, FRANCESI ALLA BATTUTA

Primo set tutto sommato equilibrato, con la Francia che prende il largo solamente nella parte finale del parziale. Patry devastante alla battuta, Romanò ancora non entrato bene in partita. Giannelli-Michieletto ci sono, ma abbiamo capito perchè la Francia è campione Olimpica. La difesa dei Bleus è spesso e volentieri qualcosa di meraviglioso, gli azzurri devono sudare parecchio per scaricare la palla a terra.

Siamo solo all’inizio però, tutto è possibile.

25-22, LA FRANCIA VINCE IL PRIMO SET

24-21 Francia, Romanò va a muro, la sfiora con il mignolo e il pallone finisce fuori. Set Point per la Francia.

23-20 Francia, Patry pazzesco in battuta, mini break di 4 punti per la Francia

Dentro Anzani, fuori Russo.

21-20, sorpasso francese, che torna avanti in pochissimo tempo.

Time out chiamato da Giani, CT dei francesi

19-18 Italia, punto di Romanò, c’è il sorpasso azzurro

18-17 Francia, finta e pallonetto di Chinenyeze

16-16 Italia, che forza il primo tempo con Galassi.

16-14 Italia, Giannelli-Romanò confezionano il punto

16-13 Francia, quinto punto per Ngapeth, schiacciatone che gioca nel Modena.

14-12 Francia, sbaglia la battuta Russo

13-11 Francia, altro tocco morbido di Ngapeth, Balaso non ci arriva

12-11 Francia, schiacciatone di Le Goff prima del primo stop tecnico della serata

11-10 Francia, punto di Ngapeth dopo un miracolo del libero transalpino

10-10 Italia, Lavia la schiaccia centrale

Equilibrio in campo fino a questo momento, entrambe le formazioni non hanno ancora trovato il ritmo e la continuità giusta.

10-8 Francia, erroraccio di Giannelli che sbaglia l’appoggio in risposta.

8-8 Italia, terza battuta sbaglia dalla Francia

7-6 Francia, Lavia sbatte contro il muro francese, con la palla che rimane miracolosamente in campo sulla linea

6-5 Francia, sbaglia il muro azzurro che si fa fregare da una palla corta

5-4 Italia, seconda battuta sbagliata dai francesi

4-4 Francia, sbaglia la schiacciata l’Italia, con la palla che finisce fuori di un bel po’.

3-2 Italia, ace di Michieletto in battuta

2-2 Italia, bellissimo muro azzurro Lavia

2-0 Francia, ace di Patry

1-0 Francia: ricezione perfetta e parallela sui 5 metri

21.01: INIZIA LA PARTITA CON IL PRIMO SET, SERVIZIO IN FAVORE DELL’ITALIA

Ci sono ulteriori novità nella formazione dell’Italia: non ci sarà infatti Anzani, ma centrale c’è Galassi sulla cui diagonale si schiera Russo

Squadre in campo in questo momento per gli inni nazionali.

20.55: BUONASERA E BENVENUTI A QUESTA DIRETTA TESTUALE DI ITALIA-FRANCIA, SEMIFINALE DI VOLLEYBALL NATIONS LEAGUE.

Italia-Francia, la presentazione della semifinale di Volleyball Nations League

Raggiungendo la semifinale, la nazionale italiana guidata dal CT Fefé de Giorgi ha già trovato il suo migliore risultato di sempre in questa giovane competizione. La Volleyball Nations League, terminata dagli azzurri al primo posto nel girone, con 10 vittorie, due ko e 31 punti complessivi, offre una grandissima vetrina internazionale all’Italia, che punta decisamente a vincere e affermarsi nuovamente come una delle migliori nazionali del mondo.

Ai quarti di finale poi una partita davvero durissima e vinta in rimonta 3-1 contro l’Olanda dopo essere andati in svantaggio nel primo set, e terminata poi 3-1 (21-25, 25-22, 25-13,2 25-22).

Dall’altra parte del campo della Unipol Arena di Bologna, però, l’Italia troverà niente di meno che la Francia campione olimpica in carica allenata dall’italiano Andrea Giani, col progetto di rimanere al vertice del mondo almeno fino alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024 per bissare il successo a cinque cerchi della scorsa estate.

Transalpini col dubbio Earvin N’Gapeth, fermato da un leggero infortunio in allenamento e già fuori nei quarti contro il Giappone, selezione che la Francia ha schiantato 3-0 (26-24, 25-16, 25-20) ai quarti di finale.

Questa è la 145° partita tra Italia e Francia: gli azzurri ne hanno conquistate ben 76 e sono stati sconfitti in 69 occasioni, l’ultima proprio all’esordio di questa Nations League.

Appuntamento per la diretta a partire dalle 21.00

Queste le probabili formazioni di partenza:

Italia: Giannelli, Zaytsev, Anzani, Galassi, Lavia, Michieletto e Balaso (L).

Francia: Chinenyeze, Grebennikov (L), Patry, Toniutti, Ngapeth, Brizard, Le Goff