Volley, Giannelli: "Bello giocare le Finals in casa"

11-07-2022 08:36

Continua al meglio il percorso in VNL dell’Italvolley maschile di De Giorgi. Dopo la vittoria per 3 a 0 all’Olanda gli azzurri incontreranno mercoledì 20 luglio alle 21.00 nei Quarti di Finale all’Unipol Arena di Bologna sempre gli orange.

Gli altri accoppiamenti dei Quarti di Finale, in programma tra mercoledì 20 e giovedì 21 luglio nell’impianto bolognese, vedranno la Polonia incontrare l’Iran, gli USA affrontare il Brasile e la Francia incrociare il Giappone.

Finals che si giocheranno a Bologna, in casa, fattore non da poco come ha detto Simone Giannelli: «Il bilancio è sicuramente positivo ma non solo per le vittorie, a volte bisogna non guardare al risultato. Abbiamo avuto buoni spunti nelle sconfitte con Francia e Giappone, quelle gare ci hanno dato tanto nella nostra crescita. Ora testa alle Finals senza più pensare a ciò che è stato, qualche giorno per mettere benzina nelle gambe e si riparte. Siamo contentissimi di giocare le Finals in casa, ci arriviamo non perché la organizziamo ma perché ce le siamo conquistate sul campo. Ora ci godremo il nostro pubblico, abbiamo voglia di viverli. Come ho già detto gioiamo insieme e soffriamo insieme».