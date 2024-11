Italia-Francia, dove vederla in diretta tv e streaming Nations League 2024/2025: orario e formazioni

Gli azzurri vogliono blindare la prima posizione in classifica anche di fronte alla Francia principale inseguitrice. All’andata finì 3-1 per l'Italia

Ultimo appuntamento della fase a gironi di Nations League. Il torneo chiude in bellezza con un intrigante Italia-Francia, previsto per domenica sera alle 20.45 a San Siro. Dopo il pessimo Europeo, gli azzurri si sono prontamente riscattati guadagnando il primo posto in classifica in un gruppo assai complicato. L’obiettivo è blindarlo anche di fronte ai Blues di Didier Deschamps.

Nations League, Italia-Francia: quando si gioca e dove vederla

Fischio d’inizio alle 20.45 per Italia-Francia, match decisivo per il primo posto allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. All’andata, disputatasi lo scorso 6 settembre, gli azzurri avevano vinto 3-1 con le reti di Dimarco, Frattesi e Raspadori. La sfida tra Italia e Francia sarà trasmessa in diretta e in esclusiva, come tutti i match di Nations League, su Rai 1.

Partita: Italia-Francia

Dove: Stadio Giuseppe Meazza

Quando: domenica 17 novembre 2024

Orario: 20:45

Diretta tv: Rai 1

Diretta Streaming: RaiPlay

Competizione: Nations League

Il match tra Italia e Francia, in programma domenica alle 20:45 alla stadio Giuseppe Meazza in San Siro, sarà trasmesso in esclusiva sulle reti Rai. Tifosi e appassionati potranno seguire in chiaro la sfida di Nations League su Rai 1.

La sfida allo stadio Giuseppe Meazza tra Italia e Francia, valida per la sesta giornata del gruppo 2 di Nations League 2024/25 (Lega A), sarà visibile anche in diretta streaming. L’incontro potrà essere seguito gratuitamente anche tramite il sito e l’app di RaiPlay, disponibile per smartphone, tablet e pc.

Le probabili formazioni

Squadra che vince? Non si cambia, in linea di massima. L’unica possibile novità per Spalletti potrebbe essere l’inserimento di Raspadori da sotto punta alle spalle di Retegui. Occhio anche a Kean che potrebbe far rifiatare proprio l’atalantino. La Francia, priva di Mbappé, risponde con un 4-2-3-1 a trazione anteriore.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Barella, Rovella, Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui. Ct. Spalletti.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundè, Konaté, Saliba, Theo Hernandez; Tchouameni, Kanté; Nkunku, Olise, Barcola; Kolo Muani. Ct. Deschamps.

L’arbitro della sfida

A dirigere Italia-Francia, match valido per la sesta giornata della gruppo 2 di Nations League 2024/25 (Lega A), sarà l’arbitro sloveno Slavko Vincic, scelto anche per l’ultima finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund, a Wembley. Gli assistenti sono invece i connazionali Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič mentre il quarto uomo è Rade Obrenovič. Al Var troviamo infine l’ungherese László Vágner e l’islandese Róbert Birgir Agnarsson.