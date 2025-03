Italia-Germania: chi è Stiller, la mossa a sorpresa di Nagelsmann che ha fatto traslocare Kimmich 

Il c.t. tedesco sposta il veterano nel ruolo di terzino destro, in mezzo al campo fiducia al 23enne centrocampista rivelazione dello Stoccarda

È Angelo Stiller la mossa a sorpresa di Julian Nagelsmann per la partita di andata dei quarti di finale di Nations League contro l’Italia, in programma stasera al Meazza: per inserire il giovane centrocampista dello Stoccarda il c.t. della Germania ha spostato il veterano Joshua Kimmich nel ruolo di terzino destro.

Italia-Germania, Nagelsmann trasloca Kimmich per Stiller

Ha 23 anni, un bel sinistro e una spiccata personalità Angelo Stiller, centrocampista dello Stoccarda a cui Julian Nagelsmbann affiderà stasera la regia della Germania, nel delicato quarto di finale di andata della Nations League contro l’Italia, allo stadio Meazza.

Il c.t. tedesco ha annunciato in conferenza stampa che il centrocampista del Bayern Monaco Joshua Kimmich – veterano di 30 anni con 97 presenze con la NationalMannschaft – sarà utilizzato nel ruolo di terzino destro, ricoperto soprattutto all’inizio della carriera. In mezzo spazio e fiducia al talento di Stiller, che collezionerà così la sua 4a presenza in assoluto con la Nazionale tedesca.

Germania: chi è Stiller, astro nascente dello Stoccarda

Nato a Monaco di Baviera in una famiglia per metà croata – i nonni materni emigrarono in Germania negli anni ’90 – , Stiller ha avuto il suo primo approccio col calcio nel vivaio del Milbertshofen, prima di passare a soli 9 anni in quello del Bayern Monaco: qui tutta la trafila nelle giovanili e l’approdo nelle nazionali tedesche, prima di essere scaricato all’età di 20 anni e trasferirsi all’Hoffenheim, la squadra che nel 2021 lo fece esordire in Bundesliga. Nell’estate del 2023 il passaggio allo Stoccarda, di cui divenne immediatamente un pilastro, fino a raggiungere la convocazione nella Germania di Nagelsmann nello scorso settembre: debutto nel 5-0 all’Ungheria, prima da titolare a ottobre nell’1-0 all’Olanda.

Germania, il boom del prezzo di Stiller

Stasera Nagelsmann chiederà a Stiller di far circolare rapidamente il pallone contro la pressione dell’Italia di Luciano Spalletti: la capacità di tenere palla e soprattutto di muoverlo con precisione col sinistro, sia sul corto che sul lungo, è la principale abilità di questo ragazzo che finora ha collezionato 5 gol e 13 assist in 104 partite di Bundesliga. E che negli ultimi anni ha visto il prezzo del suo cartellino crescere vertiginosamente: lo Stoccarda lo pagò 5,5 milioni di euro, oggi Stiller ne vale più di 30.

Germania col doppio regista in costruzione

Oltre a permettere a Stiller di giocare e mostrare il suo talento, la mossa di schierare Kimmich a destra consente in realtà a Nagelsmann di avere una soluzione in più in fase di costruzione di gioco: dalla fascia, infatti, il campione del Bayern può accentrarsi fino a trasformarsi in un regista aggiunto, proprio come Spalletti ha spesso utilizzato Giovanni Di Lorenzo, prima nel Napoli e poi in azzurro. In questo caso l’Italia dovrà stare attenta a non concetrarsi troppo su Kimmich: lasciare a Stiller lo spazio per verticalizzare potrebbe risultare molto pericoloso.