Italia-Germania: orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Si gioca l'andata dei quarti di Nations League al Meazza: ecco perché battere i tedeschi è fondamentale anche in chiave Mondiale, le scelte dei due ct

È il momento dell’Italia. La Nazionale di Spalletti ospita la Germania nel primo dei due atti dei quarti di finale di Nations League alla Scala del calcio. La parola d’ordine è vincere, perché ne va anche del percorso Mondiale.

Nations League: Italia-Germania, quando si gioca

L’andata dei quarti di finali di Nations League tra Italia e Germania, una grande classica del calcio mondiale, andrà in scena a San Siro giovedì 20 marzo, con fischio d’inizio dell’incontro fissato alle 20:45. Il ritorno, invece, è in programma dopo tre giorni a Dortmund. Si tratta di un doppio impegno particolarmente importante per gli azzurri. E non solo perché battere i tedeschi significherebbe accedere alle Final Four della competizione.

Già, dal confronto con la Mannschaft dipende anche il percorso della Nazionale alle qualificazioni ai Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. In caso di passaggio del turno, infatti, l’Italia dovrà vedersela con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo, mentre in caso di ko capiterebbe con la Norvegia dello spauracchio Haaland, con Israele, Estonia e Moldavia.

A che ora e dove vedere Italia-Germania in diretta TV

Il match tra la Nazionale di Luciano Spalletti e quella allenata dall’ex Bayern Monaco Julian Nagelsmann andrà in onda giovedì 20 marzo, alle 20:45, su Rai 1, che trasmette in esclusiva le gare di Nations League degli Azzurri. Come sempre, sarà possibile vedere la partita in chiaro e gratis.

Nations League, Italia-Germania dove vederla in streaming

Per quanto riguarda lo streaming, per non perdersi neppure un istante di Italia-Germania tifosi e appassionanti potranno collegarsi su RaiPlay, piattaforma della Rai disponibile su pc, smartphone e tablet, i cui contenuti sono gratuiti.

Le probabili formazioni

Confermatissimo il 3-5-1-1 di Spalletti, costretto a rinunciare a Dimarco, da valutare le condizioni di Cambiaso che non è al top. Ecco l’undici su cui potrebbe fare affidamento il ct: il terzetto formato da Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori agirà a protezione di capitan Donnarumma. A centrocampo, da destra a sinistra, si candidano a partire dal primo minuto Politano, Barella, Ricci, Tonali e Udogie. A Raspadori il compito di supportare Retegui.

Assenze pesanti nella Germania. Nagelsmann dovrà fare a meno di ben due portieri del calibro di Neuer e Ter Stegen, out anche Wirtz e Haverts. Tedeschi in campo col 4-2-3-1: Nubel tra i pali, quindi pacchetto arretrato composto da Kimmich, Tah, Rüdiger e Schlotterbeck. In mezzo al campo spazio ad Andrich e Goretzka, con Sané, Musiala e Adeyemi sulla trequarti a supporto dell’attaccante dello Stoccarda Undav.

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Raspadori; Retegui. Ct: Luciano Spalletti

Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Raspadori; Retegui. Ct: Luciano Spalletti Germania (4-2-3-1): Nubel; Kimmich, Tah, Rüdiger, Schlotterbeck; Andrich, Goretzka; Sané, Musiala, Adeyemi; Undav. Ct: Julian Nagelsmann

L’arbitro del match

A dirigere il quarto tra Italia e Germania sarà l’esperto arbitro francese Francois Letexier. Assistenti i connazionali Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni; quarto uomo Romain Lissorgue. Var e Avar Jerome Brisard e Bastian Dechepy. Un solo precedente per Letexier con gli azzurri e proprio in concomitanza dell’esordio di Spalletti al timone della Nazionale il 9 settembre 2023 contro la Macedonia del Nord: terminò 1-1.