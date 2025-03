Italia in emergenza per la Germania: Cambiaso e Zaccagni non al meglio, Spalletti corre ai ripari con Bellanova

Lo juventino e il laziale si sono allenati a parte, il c.t. si cautela con la convocazione dell’esterno dell’Atalanta, che arriverà domani ad Appiano

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Luciano Spalletti non si fida delle condizioni di Andrea Cambiaso e Mattia Zaccagni, ecco allora che i convocati dell’Italia per i quarti di Nations League con la Germania si allargano a 26: il c.t. ha chiamato anche Raoul Bellanova, che torna dunque in Nazionale dopo l’esclusione nelle gare con Belgio e Francia dello scorso novembre.

Italia in emergenza, Cambiaso e Zaccagni si allenano a parte

Al momento delle convocazioni dell’Italia per le partite dei quarti di finale di Nations League contro la Germania Luciano Spalletti sapeva che le condizioni di Andrea Cambiaso e Mattia Zaccagni non fossero le migliori: lo juventino è arrivato ad Appiano Gentile (sede del ritiro della Nazionale) con un dolore al perone e alla caviglia, il laziale si trascina da giorni un fastidio al polpaccio. Tuttavia i test condotti con lo staff di Spalletti avevano confortato il c.t..

Oggi, però, lo scenario è cambiato: i due si sono allenati a parte e Spalletti ha deciso di cautelarsi aggiungendo un altro azzurro alle convocazioni.

Italia, Spalletti si tutela convocando Bellanova

La scelta del commissario tecnico è ricaduta su Raoul Bellanova: l’esterno dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini si unirà al ritiro azzurro domani 19 marzo, alla vigilia della gara di andata contro la Germania. Per lui si tratta di un ritorno in Nazionale dopo aver mancato la convocazione nelle ultime due sfide del 2024 dell’Italia contro Belgio e Francia, nello scorso novembre.

Bellanova: l’esordio con Spalletti e la chiamata per Euro 2024

Bellanova vanta 4 presenze nell’Italia: a convocarlo per primo fu proprio Spalletti nella scorsa primavera, il c.t. lo fece esordire dal 1’ nell’amichevole di New York contro l’Ecuador (1-0, gol di Barella). Poi Bellanova tornò in campo nel test pre-Europei di giugno contro la Bosnia: la sua prestazione convinse definitivamente Spalletti, che lo inserì nella lista dei convocati di Euro 2024, durante i quali, però, Bellanova non è mai entrato in campo.

In Nations League le sue due altre presenze in azzurro: da titolare nel 2-1 di Budapest contro Israele e poi dalla panchina (entrò all’89’) nel 2-2 col Belgio all’Olimpico di Roma.