Italia, Gravina: "Inghilterra? Conto aperto, con Macedonia conto in sospeso"

10-10-2022 13:40

Il presidente della Figc Gravina ha commentato così il sorteggio di Euro 2024: “Poteva andare sicuramente meglio, ma anche peggio. Partiamo dal principio che le squadre di terza, quarta e quinta fascia sono cresciute tantissimo. Le gare andranno giocate tutte e sulla nostra pelle c’è ancora una ferita viva per via della sconfitta con la Macedonia del Nord. Il sorteggio, a mio avviso, resta positivo, perché incontrare l’Inghilterra, aiuta a mettere in sicurezza primo e secondo posto perché possiamo delineare un confine netto con le altre formazioni”.

Gravina prosegue: “Con l’Inghilterra abbiamo un conto aperto, ma devo dire che sono più preoccupati loro di noi. Poi con la Macedonia del Nord abbiamo un conto in sospeso. Non siamo preoccupati: non investiamo sulla popolarità, sarebbe sbagliato strategicamente. Investiamo su un progetto di convivenza che vuol dire rispetto, condivisione e stare insieme per competere, mettere insieme le energie per centrare il miglior risultato possibile”.