Italia, Insigne: "Addio alla Nazionale? Sono disposto a viaggiare dall'altra parte del mondo"

31-05-2022 18:29

In attesa della finalissima tra Italia e Argentina, l’attaccante azzurro Lorenzo Insigne ha parlato in conferenza stampa. Nell’occasione, l’ormai ex capitano del Napoli ha eliminato tutti i dubbi su un suo eventuale addio alla Nazionale:

“Ho parlato con Mancini e gli ho dato la mia disponibilità, anche se dovrò viaggiare dall’altra parte del mondo. Io accetterò tutte le sue scelte e finché ce la farò darò la mia disponibilità. Per me è presto lasciare, tra l’altro ho un grande attaccamento per questa maglia, poi chi vivrà vedrà”.

Intanto, pensando a domani, ha spiegato: “Vogliamo continuare a fare cose straordinarie, questo stadio ci evoca grandi ricordi e anche domani vogliamo regalare ai nostri tifosi una notte da favola”.

Domani, inoltre, sarà una gara in ricordo di Maradona: “Ce l’ho tatuato sulla pelle, io sono tifosissimo del Napoli e lui per noi ha dato tanto. Spero domani di alzare questo trofeo, lui ci ha portato sul tetto del mondo e noi napoletani lo ringrazieremo sempre”.