Italia-Israele, ex leader Pink Floyd furioso: "Vergogna italiani, non dovevate giocare"

Roger Waters, frontman dello storico gruppo inglese, da sempre schierato a favore della Palestina, se la prende con gli italiani. Video virale

Quel muro che ha sempre sognato di abbattere nella sua lunga carriera musicale Roger Waters è però pronto a issarlo su quando si tratta di Israele. Lo storico leader dei Pink Floyd a 81 anni è sempre attivissimo nelle sue battaglie politiche e ha criticato aspramente l’Italia per aver giocare contro Israele l’altra sera.

Roger Waters, una vita tra musica e politica

Come uomo e come musicista l’autore di capolavori come The Dark Side of the moon, Wish You were here e appunto “The Wall” è decisamente attivo sul fronte politico. È un aperto sostenitore della liberazione della Palestina e del movimento Black Lives Matter, e ha criticato il brasiliano Jair Bolsonaro, l’ungherese Viktor Orbán e l’ex presidente americano Donald Trump. Qualche anno fa ha pubblicato una lettera aperta alla first lady ucraina, Olena Zelenska, spronandola a incoraggiare il marito affinché tratti per la pace con la Russia e si è sempre esposto a favore della Palestina e contro Israele.

Lo sfogo social di Roger Waters

Proprio per le sue convinzioni Waters ha attaccato la scelta della Nazionale di scendere in campo contro la Nazionale guidata da Ran Ben Shimon, nel terz’ultimo impegno di Nations League. Sul suo profilo Instagram il bassista ha pubblicato un esplicito video di accuse all’Italia. Si vede inquadrata la tv che sta per trasmettere la partita quando risuona la sua voce cavernosa: “shame, shame on you Italy”.

Waters continua indignato: «Non si gioca a calcio con Israele». E ancora: «Sono uno Stato paria e nessuno di noi deve avere nulla a che fare con loro finché non si uniranno alla razza umana accettando l’idea dei diritti umani universali per tutti i nostri fratelli e sorelle in tutto il mondo». «E questo include tutti i nostri fratelli e sorelle tra il fiume Giordano e il mar Mediterraneo». Dopo un ulteriore lamento di disprezzo alla vista di una bandiera israeliana, Waters conclude: «Devo spegnere, non riesco a guardare un secondo di più».

Le reazioni dei follower

Centinaia le reazioni dei suoi tantissimi follower, quasi tutti schierati dalla sua parte compresi gli italiani che hanno voluto commentare questo filmato.