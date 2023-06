Italia, l’elenco dei convocati di Mancini per le Finali di Nations League 2023

Retegui confermato, Mancini punta sul blocco nerazzurro dell’Inter e taglia Baschirotto: si rinuncia a Pessina e Berardi per via dell’infortunio subito, spazio a Gnonto e Zaniolo

06-06-2023 10:50

Arriva il comunicato ufficiale: la Nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini si prepara ad affrontare le Finali di Nations League 2023. L’ex allenatore di Inter e Manchester City, attualmente CT della Nazionale Azzurra, ha reso nota la lista dei convocati presenti nella rassegna internazionale che si terrà nei Paesi Bassi tra pochi giorni. I ragazzi di Mancini affronteranno in semifinale la Spagna nella serata di giovedì 15 giugno (calcio d’inizio in programma alle ore 20.45 a Enschede) e le intenzioni sono quelle di prendersi la rivincita dopo la sconfitta di San Siro del 2021.

“In caso di qualificazione per l’atto conclusivo, in programma domenica 18 a Rotterdam, i nostri portacolori se la vedranno contro la vincente del confronto tra i padroni di casa dell’Olanda e la Croazia. Il calcio d’inizio di questa sfida è previsto alle 20.45 del 14 giugno” riporta OA Sport.

Le scelte del CT Roberto Mancini ricadono principalmente sul blocco dei giocatori dell’Inter, che saranno impegnati nella Finale di Champions League contro il Manchester City, in programma sabato 10 giugno ad Istanbul (Turchia). Si tratta dei difensori Acerbi, Bastoni, Darmian e Dimarco e del centrocampista Barella. Mancini ha dovuto rinunciare a Pessina e Berardi, facenti parte del gruppo che vinse gli Europei due anni fa, in quanto infortunati.

Non prenderanno parte alla spedizione: Baschirotto, Buongiorno, Florenzi, Gatti, Locatelli e Zaccagni che, come specificato sul sito della FIGC, “resteranno comunque questi giorni in gruppo, per rientrare poi nelle rispettive sedi al termine del test con il Cagliari Primavera (venerdì mattina)”.

Di seguito l’elenco dei convocati dell’Italia scelti da Roberto Mancini:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Empoli);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Galatasaray);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Tigre)