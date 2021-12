Italia-Macedonia all’Allianz: sui social la rabbia dei tifosi Juve

07-12-2021 10:53

Le qualificazioni Mondiali si avvicinano sempre di più. Il prossimo mese di marzo l’Italia affronta la Macedonia nel primo turno degli spareggi per provare a centrare il pass per Qatar 2022. Gli azzurri di Mancini vogliono centrare la qualificazione dopo la delusione di una qualificazione che non è andata come speravano.

L’Italia rischia seriamente di non partecipare a due mondiali consecutivi, sarebbe una grandissima delusione soprattutto perché Donnarumma e compagni sono reduci dalla vittoria all’Europeo e speravano di poter giocare un Mondiale dello stesso livello. Ma non è ancora tutto perduto e molto giocherà anche la location della sfida contro la Macedonia del Nord.

Nelle scorse settimane si è parlato moltissimo della possibilità di giocare all’Allianz Stadium di Torino. Lo stadio della Juventus garantirebbe una location di altissimo livello per la sfida ma la Federazione vuole anche essere certa di mettere gli azzurri nelle migliori condizioni possibili, anche ambientali di affrontare la sfida.

Italia-Macedonia all’Allianz Stadium

Ad avvertire di un possibile dietrofront è il giornalista Mirko Nicolino che sui social lancia l’argomento: “Non giocare all’Allianz Stadium per la vicenda plusvalenze sarebbe una stupidaggine clamorosa. Il pubblico bianconero ha già ospitato e sostenuto la nazionale mostrando grande disponibilità, anche nel momento di massima tensione tra Juventus e federazione”.

La rabbia dei tifosi della Juventus

I tifosi della Vecchia Signora seguono da vicino la situazione legata al caso plusvalenze e la puntata di Report di ieri sera sembra aver gettato nuova benzina sul fuoco. “Possono sempre andare a Milano dove fischiano Donnarumma se lo ritengono più giusto”. Anche Francesco fa ironia sulla situazione: “Meglio giocare a Milano così Donnarumma può essere fischiato tranquillamente, lui si deconcentra e fa una papera, e la Figc risparmia i soldi dell’avventura al Mondiale”. Mentre c’è chi fa notare: “Abbiamo tifato anche nel 2006, non capisco questa storia”.

