Insigne e Mancini potrebbero andare nello stesso club, fermento social

Tra tre settimane Lorenzo Insigne sarà libero di firmare con altri club, questo lo sanno tutti. Col Napoli la situazione resta in stallo e l’impressione è che De Laurentiis non intenda forzare la mano ed aumentare le sue offerte anche a costo di perdere gratis il suo capitano. Un’ipotesi che molti tifosi azzurri non vogliono neanche prendere in considerazione anche se il tira e molla per il rinnovo – unito ad alcune sue prestazioni – ha fatto disamorare tanti fan. Che sicuramente sarebbero pronti a rinnegare il loro idolo se fosse vero quanto riportato da Fabio Santini.

La Juve pronta a tuffarsi su Insigne

L’esperto di mercato del quotidiano Libero dice al Processo su 7Gold: “La notizia più importante è molto recente e riguarda Lorenzo Insigne. La Juventus avrebbe rotto gli indugi puntando sull’attuale capitano del Napoli. Al momento il calciatore non ha raggiunto l’accordo per il rinnovo con i partenopei e i bianconeri sono piombati sull’esterno di attacco”. L’acquisto del capitano del Napoli dipenderà anche dal destino di Kulusevski. In caso di cessione dello svedese, Agnelli punterebbe tutto su Lorenzo Insigne”.

Mancini potrebbe finire sulla panchina della Juve

Santini non si ferma e lancia un’altra bomba relativa al ct Mancini: “La seconda notizia sulla Juventus è clamorosa: la Vecchia Signora starebbe pensando di prendere Roberto Mancini. Qualora il commissario tecnico interrompesse il suo rapporto con la Nazionale, la dirigenza della Vecchia Signora sferrerebbe l’affondo sull’allenatore. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi”.

L’agente di Insigne conferma che l’offerta del Napoli è inaccettabile

Sulla situazione di Insigne ha parlato anche il suo procuratore, Vincenzo Pisacane, che a Canale 21 ha detto: “La situazione resta la seguente: è stata fatta un’offerta non ritenuta accettabile, non ritenuta congrua, ma non significa che non ci parliamo più. Ognuno fa la sua parte. La cosa importante, al momento, è che i rapporti restino comunque cordiali e che si continui a parlare. Ho letto tante inesattezze in merito a questa storia: c’è chi sostiene che Lorenzo Insigne abbia chiesto la luna per restare in Campania, ma vi assicuro che non è così. Sente Napoli una parte del suo corpo, tiene in maniera forse troppo eccessiva a Napoli ed i napoletani, faccio fatica a trovare un calciatore più attaccato alla maglia di Lorenzo”.

I tifosi consigliano Insigne: accetta le offerte del Napoli e firma

Sui social i tifosi del Napoli sono chiari: “Signor Pisacane dica a Insigne di inziare a fare prestazioni da 5M, perché per ora non me vale manco 3” o anche: “La cosa più giusta è parlare tra voi e lo vai a dire in televisione? Io questo neanche lo vedo buono” e infine: QInsigne pensasse a firmare e basta. Il Covid ha cambiato tutto, ora quello che ha offerto la società è quello che si può fare”.

