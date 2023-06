Italia, Mancini: "Grande traguardo la fase finale di Nations League"

Il ct azzurro: "Il calcio italiano è migliorato negli ultimi anni".

07-06-2023 21:08

Al sito ufficiale della Figc, Mancini ha parlato della Nations League: “Essere alla fase finale per noi è un grande traguardo. Non dimentichiamo che nel nostro gruppo di Nations League c’erano Inghilterra, Germania e Ungheria: sia noi che le altre tre squadre vorranno vincere, quindi non sarà una cosa semplice. Abbiamo dovuto fare delle scelte: qualcuno è rimasto fuori anche se tutti avrebbero meritato di essere nei 23. Il regolamento ci ha obbligato a dare la lista, non sapendo neanche come arriveranno i giocatori dell’Inter impegnati nella finale di Champions League”.

Sulle tre squadre italiane impegnate nelle finali delle coppe europee, Mancini ha aggiunto: “Il calcio italiano è migliorato negli ultimi anni. Non siamo quelli che eravamo 20 anni fa, quando nel nostro campionato giocavano i migliori al mondo, ma aver raggiunto tre finali è una cosa molto positiva, così come il fatto che ci siano tanti giocatori italiani”.