“Bearzot la sera prima della partita non venne in camera mia. Pensai ok domani marcherò Eder che avevo già fatto ai Mondiali del 1978 e che conoscevo molto bene. Poi, nel sottopassaggio dello stadio Sarrià di Barcellona, mentre, stavano entrando in campo il cittì mi disse, guarda Claudio ci ho ripensato vai tu su Zico e Oriali su Eder. Beh, in un primo momento rimasi un po’ interdetto, poi, pensai che dovevo giocare e marcarlo allo stesso modo che feci con Maradona e andò bene anche quella”.

Era il 5 luglio di quaranta anni fa. Quel pomeriggio al Sarrià, l’Italia superò il Brasile per 3-2 ai Mondiali di Spagna e capì che poteva davvero vincerli, quei Mondiali. Claudio Gentile andò in marcatura su Zico, cui riuscì solo l’assist del gol di Socrates del momentaneo 1-1 e poco più. La sua storia, il suo riscatto in un’intervista esclusiva per Virgilio Sport.

Un’altra prova del 9 vinta da Gentile dopo che aveva bloccato già Maradona.

“Io dovevo marcare Kempes che avevo già fatto nei Mondiali del 1978. Poi, Bearzot la sera prima della partita venne in camera e mi disse se me la sentivo di marcare Maradona. Io risposi di si senza indugio pensando che scherzasse. Lui mi rispose ok allora inizia a studiartelo che domani lo marcherai tu. Quando il cittì andò via pensai ma io sono scemo, dire qual è il problema con un giocatore come Maradona che giocava con l’Argentina campione del mondo in carica e lui doveva essere la ciliegina di quella squadra. Capii che le responsabilità erano tante, così iniziai a studiarmelo, vidi diverse cassette per cercare di capire come bisognava fare per renderlo meno partecipe al gioco della Selecciòn”.