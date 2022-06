Italia, Pellegrini: "Dobbiamo ripartire dai giovani. Oggi gara dura"

04-06-2022 23:48

Lorenzo Pellegrini non ha giocato oggi la sua miglior partita in carriera, ma pur in un ruolo non suo e col numero 10 sulle spalle è riuscito a trovare il gol del vantaggio contro la Germania all’esordio della Nations League. Molti pensano che il capitano della Roma sarà uno dei prossimi punti fermi della nazionale di Mancini.

Queste le sue parole al termine della partita:

“È andata bene, Eravamo consapevoli che sarebbe stata una gara dura. Non era facile, specialmente dopo tutte le cose che si sono dette in questo periodo. Più che i calciatori, dovevamo ritrovare il gruppo di ragazzi. Si è rivista una partita da squadra, specialmente contro una formazione fortissima come la Germania. L’Italia serve che riparta dai giovani, io provo sempre di dire la verità: ci sono tanti calciatori che si sono messi a disposizione ed hanno dato il possibile. Non ho mai visto nessuno raggiungere risultati senza dare il 100%. Non serve abbatterci dopo una sconfitta, non serve esaltarci dopo una vittoria”.