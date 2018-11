Italia-Stati Uniti, le probabili formazioni

Amichevole di lusso per la Nazionale. Dopo il pareggio con il Portogallo, gli azzurri scendono in campo oggi, alla Luminus Arena di Genk, in Belgio, per affrontare gli Stati Uniti. Ben sei i precedenti tra le due squadre, con quattro successi per l'Italia, un pareggio (ai Mondiali del 2006, 1-1 il finale) e una sola sconfitta.

Tante le novità in casa azzurra con Mancini pronto a dare spazio a volti nuovi come Sirigu, Emerson Palmieri, Grifo e Tonali (dovrebbe partire dalla panchina). In avanti, occasione per Lasagna. Dall'altra parte, il Ct Sarachan punterà sul 4-2-3-1 con il giovanissimo Sargent del Werder Brema, attaccante centrale classe 2000.

Dirige l'arbitro turco Cakir.

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Sirigu; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Emerson Palmieri; Barella, Verratti, Gagliardini; Berardi, Lasagna, Grifo. All. Mancini

STATI UNITI (4-2-3-1): Horvath; Yedlin, Carter-Vickers, Brooks, Cannon; Acosta, Trapp; Pulisić, Gall, T.Weah; Sargent. All. Sarachan

SPORTAL.IT | 20-11-2018 08:55