U21, Italia-Francia 2-2: la sbloccano Casadei e Ambrosino, Cherki trascinatore

Top e flop del test amichevole: pari in rimonta dei francesi con il gol del trequartista del Lione e Atangana

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Termina 2-2 l’amichevole tra l’Italia U21 e i pari età della Francia al “Castellani”. Gli azzurrini chiudono il primo tempo in doppio vantaggio grazie ai gol di Casadei e Ambrosino, ma nella ripresa, in sette minuti, vengono riacciuffati dai francesi con le reti di Cherki e del subentrato Atangana. I ragazzi di Nunziata torneranno in campo martedì 19 novembre per il test contro l’Ucraina U21.

Italia U21-Francia U21: il racconto del match

L’Italia cresce minuto dopo minuto, prende le misure sulla Francia e sblocca il risultato al 16’. Ndour apre lo spazio, tacco di Ambrosino per Casadei che vince il duello con Mawissa e segna il gol del vantaggio. I galletti non restano a guardare e Tchaouna sfiora il pareggio con un tiro potente, ma Desplanches devia e il pallone si stampa sulla traversa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nonostante il momentaneo pressing aggressivo dei ragazzi di Baticle, l’Italia dimostra maturità, difendendosi bene e trovando anche il gol del raddoppio con Ambrosino. Gli azzurrini chiudono il primo tempo in vantaggio, imponendo il loro gioco con maggiore continuità rispetto ai francesi.

Inizio secondo tempo arrembante dei ragazzi di Nunziata, che sfiorano il tris con due tentativi di Gnonto. Al 13′ cambia l’inerzia del match, con gli azzurrini che vengono sorpresi dalla rete di Cherki e, poco dopo, il gol del pari con Atangana, approfittando dei troppi spazi concessi dall’Italia sulla destra. Non è mancata la reazione da parte di Casadei e compagni, che hanno provato fino alla fine a far male alla Francia, cercando il gol vittoria, che però non è arrivato. Il test amichevole termina 2-2.

Italia U21, top e flop

Casadei 7: Si fa trovare al posto giusto nel momento giusto, finalizzando con freddezza l’assist spettacolare di Ambrosino.

Si fa trovare al posto giusto nel momento giusto, finalizzando con freddezza l’assist spettacolare di Ambrosino. Ambrosino 7: Prima l’assist di tacco, poi il gol, il primo con la maglia Azzurra. ( 17′ st Fabbian 6)

Prima l’assist di tacco, poi il gol, il primo con la maglia Azzurra. ( Desplanches 6.5: Attento e reattivo. Si fa trovare pronto sulla punizione insidiosa di Cherki. ( 1′ st Zacchi 6)

Attento e reattivo. Si fa trovare pronto sulla punizione insidiosa di Cherki. ( Volpato 6.5: Paga inizialmente alcune scelte sbagliate in fase di costruzione. Cresce nel corso della gara, crea superiorità e serve l’assist per il gol di Ambrosino. ( 17′ st Esposito 5.5)

Paga inizialmente alcune scelte sbagliate in fase di costruzione. Cresce nel corso della gara, crea superiorità e serve l’assist per il gol di Ambrosino. ( Prati 6.5: Impeccabile nei posizionamenti, dimostra intelligenza tattica e applicazione. Contribuisce con una prova di qualità in entrambe le fasi di gioco.

Impeccabile nei posizionamenti, dimostra intelligenza tattica e applicazione. Contribuisce con una prova di qualità in entrambe le fasi di gioco. Ndour 6.5: È lui a dare il via all’azione del vantaggio, con uno spunto brillante che spacca la difesa avversaria. Partità di qualità.

È lui a dare il via all’azione del vantaggio, con uno spunto brillante che spacca la difesa avversaria. Partità di qualità. Kayode 5.5: Bene in fase di spinta, ma disattento in copertura. Negligente in occasione di entrambi i gol degli ospiti.

Francia U21, top e flop

Cherki 7: Mette in mostra il suo talento con alcune giocate di classe, tra cui una punizione pericolosa che impegna Desplanches. Accorcia le distanze nella ripresa e serve l’assist per la rete di Atangana. (41′ st Tel ng)

Mette in mostra il suo talento con alcune giocate di classe, tra cui una punizione pericolosa che impegna Desplanches. Accorcia le distanze nella ripresa e serve l’assist per la rete di Atangana. Atangana 7: Subentra al 18′ della ripresa al posto di Kalimuendo e dopo due minuti trova la rete del pareggio.

Subentra al 18′ della ripresa al posto di Kalimuendo e dopo due minuti trova la rete del pareggio. Mawissa 5.5: Non regge il duello fisico con Casadei in occasione del gol.

Non regge il duello fisico con Casadei in occasione del gol. Tchaouna 5.5: Va vicinissimo al gol del pareggio, con un tiro insidioso che si stampa sulla traversa, ma risulta discontinuo nel corso del match. (17′ st Kumbedi 6)