Italia Under 21: i 24 convocati di mister Nicolato

08-11-2021 11:06

Inizia oggi la preparazione dell’Italia Under 21 in vista delle sfide contro Repubblica d’Iralanda e Romania. Il commissario tecnico Nicolato ha convocato 24 giocatori con due novità: Giorgio Scalvini dell’Atalanta e Giacomo Quagliata dell’Heracles Almelo. Assente l’infortunato Riccardo Calafiori della Roma.

L’Italia è seconda in classifica dietro alla Svezia con una partita in meno. Mister Nicolato vuole due vittorie per scavalcare proprio gli svedesi che incontreremo a Giugno.

Portieri:Carnesecchi, Russo, Turati

Difensori: Bellanova, Cambiaso, Carboni, Ferrarini, Lovato, Okoli, Pirola, Quagliata, Scalvini

Centrocampisti: Esposito, Fagioli, Ranocchia, Ricci, Rovella, Udogie

Attaccanti: Cancellieri, Colombo, Lucca, Mulattieri, Piccoli, Vignato

