Italia Under 21, Nicolato: "Il Giappone è molto forte"

25-09-2022 16:44

Dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Inghilterra, è ora tempo del test amichevole a Castel di Sangro con il Giappone per l’Italia Under 21 di Paolo Nicolato. Il ct ha parlato così nella conferenza stampa della vigilia: “Il nostro compito sarà quello di verificare le cose fatte: contro l’Inghilterra abbiamo commesso due errori assai gravi e meritato di perdere”.

Sui prossimi avversari Nicolato ha detto: “Il Giappone è una squadra molto forte, di grande mobilità. Lo affronteremo con dei piccoli accorgimenti, che si adattano al loro modo di giocare”. Quindi un commento su Bove: “Può sbagliare tutto quello che vuole, dal punto di vista tecnico e umano avrà sempre la mia stima – ha concluso -. Gli errori fanno parte della nostra crescita, bisogna passarci, ci possono arricchire”.