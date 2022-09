Italia Under 21, Nicolato: "Sconfitta con l'Inghilterra? Spirito giusto"

22-09-2022 21:17

Ai microfoni di Rai Sport, il ct dell’Italia Under 21 Nicolato ha commentato così la sconfitta per 2-0 contro l’Inghilterra in amichevole: “Fa parte dello sport, abbiamo preso due gol in pochissimo tempo, abbiamo giocato contro una squadra molto forte, che ha un passo importante e ci fa pagare gli errori a caro prezzo. Una partita che va soppesata bene, la squadra mi è piaciuta molto sia in fase di possesso che di non possesso. La differenza a questo livello la fanno gli ultimi trenta metri, loro hanno tirato quattro volte ed hanno preso sempre lo specchio, noi non abbiamo fatto gol“.

Per Nicolato il bilancio è comunque positivo: “Abbiamo fatto esordire tanti giovani anche stasera, ma lo spirito visto in campo mi soddisfa. Per quanto visto mi soddisfa di più questa sconfitta di altre vittorie. Non siamo una squadra che può competere con loro dal punto di vista fisico“.