Italiano controcorrente: "Scudetto? Inter ancora favorita"

19-03-2022 22:26

La Fiorentina non riesce a fare il colpaccio sul campo dell’Inter, ma nonostante la rimonta subita e i due punti persi nella corsa ad un posto in Europa Vincenzo Italiano, intervistato da ‘Dazn’ al termine del match di San Siro, è soddisfatto per la prestazione offerta dalla squadra e commentando la partita si è sbilanciato anche nella corsa allo scudetto, indicando ancora l’Inter come la favorita:

“Sono felicissimo, abbiamo messo in campo quello che avevo chiesto, coraggio e personalità. Nel primo tempo abbiamo creato tanto, nel secondo abbiamo rischiato qualcosa, ma avevamo contro una grande squadra. Ritengo che l’Inter sia ancora la favorita per lo scudetto”.

Pesa l’errore di Ikoné: “Peccato per l’occasione sbagliata, ma Christian non manca nulla, viene da una grande squadra e ha già giocato in Champions League – ha aggiunto Italiano – Stasera sono contento soprattutto per Torreira e Duncan, hanno giocato benissimo pur avendo contro i migliori centrocampisti del campionato”.

Italiano non si è poi sbilanciato sulle reali ambizioni di Europa della Fiorentina: “Stiamo mettendo basi per il futuro, una piazza come Firenze, con tifosi e una storia così, merita palcoscenici importanti”.

OMNISPORT