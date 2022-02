Italiano: "Dobbiamo rialzarci dopo un brutto ko"

09-02-2022 15:18

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta. “E’ una partita importante. Sono sfide sentitissime e noi, come tutti, ci teniamo moltissimo ad andare avanti. Veniamo da una brutta sconfitta ma vogliamo ben figurare. Tutti sanno quanto sia forte l’Atalanta, soprattutto in casa”.

Sulla situazione in attacco: “Abbiamo dovuto accelerare la presenza di Cabral: c’è stato bisogno di buttarlo dentro subito contro la Lazio. Si è mosso in maniera discreta. C’è tutto il tempo per inserirlo. Piatek ora sta meglio, non è al 100% ma ha una grande smania di rendersi utile e essere decisivo per questa squadra”.

OMNISPORT