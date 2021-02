Italiano esalta il Milan: "Un'ispirazione. Ibrahimovic? È dappertutto"

Dopo aver messo in difficoltà molte grandi, lo Spezia proverà a spaventare anche la capolista Milan, ospite al “Picco” sabato 13 febbraio alle 20.45 per la terza giornata di ritorno.

Vincenzo Italiano ha riempito di elogi gli avversari e in particolare Stefano Pioli parlando nella conferenza stampa di vigilia: “Il Milan gioca alla grande ed ha uomini di valore assoluto come Ibrahimovic che è dappertutto. Non conosco molto i metodi di Pioli, ma il Milan attacca e costruisce, si procura correttamente rigori ed è una squadra molto organizzata. Ovvio che chi ama il calcio ne viene ispirato“.

“Noi dobbiamo dimostrare di essere cresciuti rispetto all’andata, mentre loro devono confermarsi ogni giorno. Penso possa venire fuori una bella partita” ha concluso il tecnico degli Aquilotti.

OMNISPORT | 12-02-2021 15:51