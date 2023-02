Italrugby, Crowley: "Serve un piano B"

Il ct azzurro parla dopo il ko con l'Inghilterra

12-02-2023 22:21

Il ct dell’Italia Kieran Crowley ha commentato così la sconfitta nella seconda giornata del Sei Nazioni contro l’Inghilterra: “La partita è stata quella che avevamo previsto, forse non l’abbiamo gestita come avremmo dovuto. Se non sei avanzante è difficile giocare come vorresti. Dobbiamo lavorare su un piano B più strutturato ed efficace da poter usare quando il nostro piano A non riesce come vorremmo. Sicuramente c’è stata una crescita da parte nostra, perché in altre occasioni in partite come questa avremmo potuto prendere anche 50 punti”.

Le condizioni di Lamaro: “Ha preso una botta alla coscia, cammina a fatica ma è da valutare il suo recupero nei prossimi giorni. Paolo Garbisi giocherà con Montpellier la prossima settimana e sarà poi tornerà con noi. Zuliani ha superato il protocollo HIA e sta bene”.