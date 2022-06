Italrugby: domani test contro il Portogallo

24-06-2022 09:17

L’estate del rugby azzurro inizia domani con il test match di Lisbona contro il Portogallo.

Sulla carta un match non certo proibitivo per la compagine di Kieran Crowley, chiamata dopo la buona vittoria contro il Galles, a dare continuità e se possibile, a concedere il bis.

Che squadra sono i portoghesi? Non certo un team di grande livello. I lusitani infatti, sono ventesimi nel ranking mondiale e hanno chiuso l’ultima Championship (il 6 Nazioni “B”) al quarto posto, alle spalle di Georgia, Spagna e Romania, vincendo solo contro l’Olanda, ecco perché allora l’Italia può pensare di portare a casa una vittoria.

Gli azzurri quindi, non capita spesso, giocheranno un match partendo da favoriti, cercando di imporre il loro gioco. Il match di domani servirà per trovare i giusti ritmi e magari per trovare ancora più convinzione nei propri mezzi, in vista di partite più difficili contro Georgia e Romania.

Trittico importante quindi per l’Italrugby che in caso di tre successi si rilancerebbe ancor di più verso un futuro più stimolante e convinecente. Il successo colto a Cardiff deve essere trainante anche in questi tre match in cui gli azzurri proveranno nuovi schemi e dove coach Crowley, inoltre, avrà la possibilità di testare i giocatori più giovani in vista dei Mondiali dell’anno prossimo.