03-07-2022 20:08

La Nazionale italiana di volley ha piegato per tre set a zero la Thailanda nell’ultima partita valida per la fase preliminare della Nations League.

Le campionesse d’Europa in carica, guidate da Paola Egonu, si sono imposte con gli eloquenti parziali di 25-20, 25-14, 25-14, chiudendo al terzo posto nella classifica generale, in vista delle Finals. La Egonu ha messo a segno 24 punti, bene anche la schiacciatrice Pietrini con 12 e Miriam Sylla a 9.